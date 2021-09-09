Украинского хакера экстрадировали в США

Украинца подозревают в киберпреступлениях. Фото: plusworld.ru

Польша передала США украинца Глеба Иванова-Толпинцева. Его подозревают во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже их кодов доступа.

Он будет находиться под стражей до судебного заседания, сообщает France 24.

В 2016 году украинский хакер контролировал "ботнет" - сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО без ведома их владельцев - и использовал его для расшифровки паролей, говорится в обвинении.

Своему сообщнику Иванов-Толпинцев хвастался, что за неделю может украсть учетные данные не менее двух тысяч компьютеров. В 2017 году во время разговора он заявил, что получил пароли для более 20 тысяч устройств.

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После продажи эти коды используются для преступной деятельности, в частности для финансового мошенничества или атак программ-вымогателей.

Иванов-Толпинцев был арестован в Польше в октябре 2020 года.

В прошлом году в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали всемирно известного хакера под ником Sanix. Он разместил объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом паролей. В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".