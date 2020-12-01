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вторник, 01 декабря 2020 15:32

Российский телеканал НТВ обвинили в расизме из-за высмеивания Барака Обамы

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Российский телеканал НТВ обвинили в расизме из-за высмеивания Барака Обамы
Программу Тиграна Кеосаяна обвинили в расизме. Фото: Reuters

Британское издание The Times обвинило российский телеканал НТВ в расизме из-за пародии на бывшего президента США Барака Обаму.

Подробностями инцидента поделилось "Радио Свобода".

На телеканале НТВ на выходных вышла программа "Международная пилорама" с российским актером и режиссером Тиграном Кеосаяном.

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По сообщению The Times, актриса в образе Обамы, с измазанным черной краской лицом, пела поп-хит "Я шоколадный заяц". В программе президентство Обамы назвали "темной стороной" американськой истории.

Во время передачи Кеосаян сказал, что експрезидента США в России могут "принять за цыганку".

The Times призвал Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией "Газпром", которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира - Лиги Чемпионов УЕФА.

"Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду положительных ценностей, "Газпром" должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится", - заявил представитель международной организации Fare, которая вместе с РФ ведет антирасистскую кампанию.

На McDonald's подали в суд 52 бывших владельца франшизы. Истцы обвиняют корпорацию в расизме.

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