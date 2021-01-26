Российский разработчик "Новичка" собирается истреблять коронавирус новосозданным препаратом

Леонид Ринк создал лекарство от коронавируса. Фото: svoboda.org

Русский химик и разработчик боевого ядовитого вещества "Новичок" Леонид Ринк собирается выпустить препарат иммофон, который способен бороться с коронавирусом.

Подробностями поделилось издание "РИА Новости".

"Препарат работает против вирусных заболеваний, прекрасно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы. То есть ликвидирует цитокиновый шторм - когда иммунитет начинает уничтожать свой организм.Это, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - прокомментировал Ринк.

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По словам химика, лекарство разработано на основе препарата диуцифон, которым с 1967 года лечили проказу.

Ринк заверил, что "Иммофон" лечит не только коронавирус, но и красную волчанку, ревматоидный артрит, псориаз, аллергии, лейкоз и заболевания легких.

Тестирование лекарств провели на 700 пациентах-добровольцах пожилого возраста.

"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", - отметил Ринк.

Беларусь первой зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".