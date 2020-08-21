Российских журналистов депортируют из Минска

Задержали двух журналистов. Фото: Reuters

В Минске задержали двух журналистов русской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева.

"В Минске у проходной тракторного завода задержали двух журналистов. Они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам завода. Сейчас журналисты находятся в Партизанском РУВД", - сообщает портал tut.by.

"Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД", - отметили в белорусском бюро "Радио Свободы".

Перед отъездом журналистов в Минск редакция просила в министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории страны.

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Позже белорусское бюро "Радио Свобода" заявило, что задержанных депортируют.

Сейчас их на машине российского посольства везут за вещами, а затем отвезут в Смоленска. Им на 5 лет запретят въезд в Беларусь.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным сказал, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко сообщили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам. 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.