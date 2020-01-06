Российские туристы занялись сексом на пляже, среди людей

Тайские власти сообщила об инциденте российское посольство

Российские туристы занялись интимом на пляже тайского курорта Паттайя, где находились другие отдыхающие.

Очевидцы сняли пару на видео и обратились с ним в полицию, пишет Daily Mail.

19-летняя девушка и 26-летний парень отмечали Новый год в одном из баров на курорте.

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После празднования пара отправилась к морю. На берегу выпила несколько бутылок пива, после чего начали заниматься сексом. Присутствующие на пляже делали россиянам замечания, но те не обращали на них внимания.

Девушку и парня оштрафовали на пять тысяч батов (4 тыс. грн). Они публично извинились за свой поступок на камеру. Тайские власти сообщила об инциденте российское посольство. За аналогичное нарушение 2018 другую пару депортировали и внесли в черный список на 10 лет.

В Киеве на Отрадном проспекте пара занималась сексом на капоте чужого авто. Мужчина и женщина, вероятно, были в состоянии наркотического опьянения.