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понедельник, 12 августа 2019 12:20

В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице

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В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
Фото: скрін з відео

В Черновцах правоохранители задержали двух нетрезвых людей, которые занимались сексом на летней площадке кафе.

Очевидцы сняли инцидент на видео, об этом сообщает УНИАН.

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, прекратили правонарушение. Пытались провести беседу с гражданами, которые не реагировали на просьбы патрульных, ругались и не видели в своих действиях никакого нарушения законодательства. Инспекторы опросили свидетелей и вызвали следственно-оперативную группу", - сообщили в пресс -службе полиции.

Нарушителей отвезли в областной наркодиспансер. Экспертиза подтвердила, что любовники были нетрезвыми.

В столице на Отрадном проспекте пара занималась сексом на капоте чужого авто. Мужчина и женщина, вероятно, были в состоянии наркотического опьянения.

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Дата
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