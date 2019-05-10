"Почему такое неуважение?": наглые российские туристки опозорились в Израиле

Во время траурной сирены две российские туристки так и остались загорать на шезлонгах

В Израиле российские туристки проявили неуважение во время сирены в память о павших в войнах и погибших в терактах.

Во время траурной сирены 2 российские туристки так и остались загорать на шезлонгах. Соответствующее видео появилось в сети, пишет "Обозреватель".

На вопрос, почему они не встали, россиянки не ответили. Почему-то начали вспоминать День победы и говорить об уважении к пожилым людям.

"Вы приехали в Израиль, сегодня День памяти. Почему нельзя вежливо себя вести? Почему такое неуважение? Даже арабы стоят! Мне стыдно за вас", - отчитывает возмущенная женщина отдыхающих.

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Русские жалуются, что их не любят в других странах... Странно, с чего бы это вдруг??? pic.twitter.com/bPcv3WkLbN — Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) 9 травня 2019 р.

В комментариях пользователи соцсетей возмущены позицией россиянок.

8 мая в стране на 2 мин. остановился транспорт. Много водителей и пассажиров вышли из машин и стали у них, опустив головы.

В турецком отеле гражданка РФ пыталась вынести из номера столовый сервиз, полотенца, туалетную бумагу и пакетированный чай. Видео с обыском женщины опубликовали в YouTube.