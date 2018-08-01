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среда, 01 августа 2018 08:46

"Воруют все" - туристы из России шокируют поведением в Крыму

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&quot;Воруют все&quot; - туристы из России шокируют поведением в Крыму
Российские туристы, прибывшие в Крым, выносят из номеров отелей полотенца, покрывала и даже картины. Фото - Сергей Сардык

Российские туристы, прибывшие в Крым, в этом году отличились возмутительными выходками. Они выносят из номеров отелей все, что видят - полотенца, покрывала и даже картины.

О туристическом сезоне рассказала хозяйка одного из крымских отелей Елизавета, передают "Новости Крыма".

"Туристы пошли скупые. Не хотят платить. А еще - я раньше с таким вообще не встречалась - забирают из номеров все: полотенца, покрывала. В этом году сняли со стен и картины, я конечно сама виновата, привыкла ничего не запирать, доверять, номера не проверять, но такого даже представить не могла", - отметила она.

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Также крымчанка пожаловалась на значительное снижение заработков.

"Думаю, таких денежных потоков, как пять лет назад, в Крыму никогда уже не будет. Я имею в виду в долларовом эквиваленте. Курс изменился, цены выросли, а наши расценки - нет", - сообщила Елизавета.

В тоже время, россияне шокированы сервисом и стоимостью отдыха в Крыму. Приходится не менее переплачивать вдвое больше, чем за отдых в Турции.

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01
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