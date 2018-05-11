Российские туристы разгромили отель в Турции, празднуя 9 мая - День победы. Фото - Новинарня

Российские туристы разгромили отель в Турции, празднуя 9 мая - День победы.

Возле бассейна били посуду и крушили столы. Об этом в Facebook рассказала очевидец, россиянка Юлия Шатова.

"Отмечать начали сильно заранее, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, засыпали дно осколками. Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими лентами кричали: "Стоя за великую Расею, ура-ура-ура!" Параллельно победители не прекращали войну с персоналом. Такого хамства лет пять назад невозможно было даже представить", - пожаловалась туристка.

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При этом, по ее словам, россияне матерились на персонал и позволяли себе крайне аморальное поведение.

"На ресепшене молодая блондинка, мать двоих крошечных детей, орала матом на испуганный турецкий персонал: "если через минуту, с*ка-бл*ть, в моем номере не появится бутылка свежей воды, я нах*й, разнесу ваш кулер с ресепшена. Охренели чернозадые совсем!". Свидетели этой прекрасной сцены (россияне) смеялись и поддерживали: "молодец, так и надо, разнести к чертям этот отель, иначе ничего не добьешься!", - добавила женщина.

Клиентов российского туроператора Ted Travel начали выселять из отелей в турецкой провинции Анталия. Туристы начали жаловаться в посольство.