Нахлынула страсть: пара занималась сексом в автомобиле на полицейской парковке

Американская пара занялась сексом в автомобиле на полицейской парковке Фото: Neauto.ru

В американском пригороде Детройт пару оштрафовали за секс в машине на стоянке полицейского участка.

Голых 25-летнюю девушку и 24-летнего парня заметил патрульный, который, проходя мимо гражданского автомобиля, увидел запотевшие окна, а затем и молодую пару, передает The Smoking Gun.

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Как результат, патрульный составил на пару протокол за хулиганство и теперь их ждет суд. На нем они должны будут объяснить свои действия.

Самыми удобными автомобилями для занятий сексом исследователи определили универсал Volvo, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и кемпер Volkswagen.