Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине

Девятилетнюю Парвану Малик родители продали 55-летнему незнакомцу / CNN

Отец-афганец продал девятилетнюю дочь Парвану Малик 55-летнему незнакомцу в качестве невесты, чтобы купить семье еды.

Плачущий отец Абдул Малик только умолял будущего мужа не причинять ребенку вреда и не бить ее. Об этом рассказываться в сюжете CNN.

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"Это твоя невеста. Пожалуйста, позаботься о ней. Теперь ты ответственен за нее, пожалуйста, не бей ее", - сказал плача отец.

Семья Парваны заявила, что у них не было выбора, и они находятся среди множества нуждающихся семей, которые вынуждены продавать маленьких дочерей замуж, чтобы выжить, поскольку Афганистан все больше погружается в гуманитарный кризис.

Еще одна 10-летняя девочка в семье целыми днями плачет, ожидая дня, когда ее продадут 70-летнему мужчине, чтобы тот помог ее семье расплатиться с долгами. Другая семья из девяти человек готовится продать своих четырехлетних и девятилетних дочерей, чтобы достать денег на еду.

Парвана и ее семья последние четыре года живут в афганском лагере для перемещенных лиц. До сих пор они выживали за счет гуманитарной помощи и работы, которая приносит им около 70 грн в день в пересчете. Но с тех пор, как в августе талибы захватили Афганистан, экономика страны находится на грани коллапса, а международная гуманитарная помощь приостановлена. Последствия этого глубоко ощущают такие семьи, как семья Парваны, которые не могут купить еды.

В Афганистане представившиеся талибами боевики напали на людей, которые включили музыку во время празднования свадьбы. В результате погибли два человека, еще 10 получили ранения.