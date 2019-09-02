Родители надругались над ребенком до смерти в первую годовщину рождения

Фото: Lifeposts.com/Cullman County Sheriff’s Office

В американском штате Алабама судят Кристал Белленджер и ее сожителя Джеффри Хью Брауна. Их обвиняют в убийстве сына Кристал Госс Уэйна Бенхама, которого убили в день его первой годовщины рождения.

По словам полицейский, ребенок потерпел от физических пыток и сексуального насилия перед тем, как умер, сообщает The Cullman Times.

Родители заявили правоохранителям, что мальчик утопился в ванной их трейлера.

Результаты вскрытия показали, что в малыш на момент смерти получил 89 травм на теле. На голове и шее насчитали 38 травм от тупого предмета. Каждый глаз имел по четыре повреждения. Руки и ноги имели 19 ранений, 6 на туловище и 7 на его гениталиях и в заднем проходе.

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"Это невероятно трудное дело и читать выводы экспертов о том, что пережил этот ребенок перед смертью - невыносимо. Последние 36 часов жизни он провел в боли и агонии", - заявил во время слушаний прокурор Уилсон Блэйлок.

Результаты анализов пары на наркотики, в частности метамфетамин, после смерти ребенка был положительный.

По законам США, им грозит смертная казнь.

8 лет тюрьмы получила 24-летняя Владислава Трохимчук, которая на 9 дней замкнула детей в квартире. 1-летний сын Владиславы умер от голода, а 2-летняя дочь была крайне истощена. В это время женщина с новорожденной дочкой уехала жить к сожителю. Дети ели обои и даже собственные испражнения, по словам владельцев квартиры.