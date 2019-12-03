Роберт Де Ниро публично обозвал Трампа

Де Ниро открыто не поддерживает политику Трампа. Фото: newsru.co.il

Американский актер и режиссер Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа "фейковых президентом", а первую семью США - "гангстерской".

"Трамп является фейковых президентом. Он называет все фейковых, потому что знает, что сам является таким, и он просто отражает проекцию", - заявил артист в эфире последнего выпуска вечернего шоу со Стивен Колбертом.

Де Ниро также сравнил Трампа с известным американо-итальянским гангстером Тефлон Доном (Джоном Джозефом Готти), который был боссом уголовной семьи Гамбино в Нью-Йорке. А Руди Джулиани - бывшего мэра Нью-Йорка и известного борца с преступностью, а ныне личного адвоката Трампа - человеком, который сейчас представляет гангстеров.

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"Джулиани применял RICO Act (федеральный закон противодействия рэкету и коррупции - ред.), Чтобы преследовать гангстерские семьи, и кажется необычным, что теперь он представляет эту гангстерскую первую семью", - подчеркнул Де Ниро, отметив, что политичная ситуация в США находится за пределами его понимания.

Де Ниро и раньше резко критиковал политику Трампа. В частности, актер высказывал беспокойство по поводу расистских проявлений в речах и действиях действующего президента США.

Голливудский актер 76-летний Роберт Де Ниро попал в скандал из-за половой дискриминации. Бывшая помощница звезды Грэм Чейз Робинсон подала на мужчину в суд. Женщина подала иск на $12 млн. Робинсон заявила, что Де Ниро позволял в ее сторону сексистские шутки и называл ее "офисной женой".