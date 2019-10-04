Ударил по ягодицам и звонил из туалета: на Роберта Де Ниро подали в суд

Голливудский актер 76-летний Роберт Де Ниро попал в скандал из-за половой дискриминации.

Бывшая помощница звезды Грэм Чейз Робинсон подала на мужчину в суд, сообщило издание Variety.

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Автор: variety.com На Роберта Де Ниро подала иск в суд экс-помощница Грейс Чейз Робинсон.

Женщина подала иск на $12 млн. Робинсон заявила, что Де Ниро позволял в ее сторону сексистские шутки и называл ее "офисной женой".

"Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным", - говорится в иске.

По словам женщины, актер часто был пьян. Также Де Ниро нередко отпускал сальные шутки в ее адрес, звонил ей из туалета, просил почесать ему спину, разбудить его. Робинсон вспомнила даже, как актер не действовал, когда его друг ударил ее по ягодицам.

В августе компания Роберта Де Ниро подала иск против Робинсон на $6 млн, обвинив ее в растрате денег и постоянном просмотре сериалов Netflix на рабочем месте.

Недавно актера Роберта Де Ниро папарацци застали на прогулке со своей дочерью Хелен Грейс в Нью-Йорке.