Режим Лукашенка изменит внешность белорусским силовикам и предоставит им личных телохранителей

Белорусским силовикам предоставят личную охрану. Фото: forpost-sz

В Беларуси силовикам, государственным СМИ и всем, кто поддерживает режим самопровозглашённого президента Александра Лукашенко могут предоставить личных охранников.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов, сообщил Tut.by.

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По его словам, предусмотрены различные меры - "от физической защиты и до легендирования данных". Также при необходимости возможно изменение внешности.

Под действие закона "О государственной защите" попадают судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, сотрудники органов госохраны и их близкие.

Книгу "Белорусский Донбасс" суд Октябрьского района Минска признал экстремистской.