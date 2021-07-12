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понедельник, 12 июля 2021 18:40

Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику

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Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Серега провел концерт в присутствии Лукашенко. Фото: "Белта"

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, псевдонимом Серега, дал концерт в Беларуси в присутствии самопровозглашённого президента Александра Лукашенко.

На концерте "Купалы" в агрогородке Александрия в Могилевской области он решил обратиться к Лукашенко.

"Ходят слухи, что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в Центральной Европе. И этот человек сейчас здесь. И я не могу упустить возможность и не проверить это", - заявил Серега и подошел к Лукашенко.

Они пожали друг другу руки и обнялись.

"Гордону можно, то и мне не слабо", - сказал Серега.

Видео получило большое количество негативных комментариев и дизлайков.

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"Как стать еще более никому не нужным изгоем за одну минуту", - пишут в комментариях.

В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями самопровозглашенного президента Александра Лукашенко при посредничестве других стран. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она добавила, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть.

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