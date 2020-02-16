Реки выходят из берегов - в Великой Британия от непогоды погибло 2 мужчин

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На Великобританию обрушился ураган "Деннис".

Он принес с собой сильные ветры и осадки. Британская метеорологическая служба выдала более 250 предупреждений об опасности наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе, передает DW.

Ожидается, в частности, что из берегов может выйти река Нит в Южном Уэльсе, а местные СМИ уже сообщили, что в городе Понтипул разлилась река Тафф.

За сутки в уэльском городе Тредегар выпало более 105 мм осадков. На город Абердарон обрушился ветер скоростью 146 км/ч. Для помощи населению задействовали 75 военнослужащих и 70 резервистов.

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15 февраля на восточном побережье Великобритании в Северном море нашли тела двух мужчин, утонувших во время урагана.

По всей стране из-за сильного ветра отменили сотни рейсов. Движение поездов нарушался.

По состоянию на утро 7 февраля обесточенными остаются 203 населенных пункта в 8 областях. Спасатели уже убрали 72 поваленных деревьев, сообщает пресс служба ГСЧС.