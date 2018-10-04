 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1296
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 810
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1152
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 540
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1998
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 11592
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4707
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2052
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 954
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
6
5
3
10
28
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России
Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России
Сила стихии - молния попала в самое высокое здание США
Сила стихии - молния попала в самое высокое здание США
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Видео
Все видео
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
У Кремля угрожают взорвать авто
У Кремля угрожают взорвать авто
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 261
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1233
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5130
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9549
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1224
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 13:06

Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
6

  Комментировать

Мэтью Гилладо из города Сантьяго, Филиппины, родился с редким пороком - у него нет лица. Несмотря на все прогнозы, врачей ребенок выжил. 3 октября 2018-го мальчику исполнился год.

Изабела Гилладо, 22 года, родила особого ребенка в прошлом году. Врачи предупредили женщину, что дольше 2 недель ребенок не проживет. У мальчика было врожденное заболевание - отсутствовали плоские кости черепа в том месте, где должно быть лицо, пишет Mirror.

Мэтью родился благодаря кесаревому сечению.

"Когда я впервые увидел нашего ребенка, чуть не упал в родильном зале. Он был без лица, - вспоминает отец. - Но мы решили оставить нашего ребенка, обнимать и целовать его. Назвали его Мэтью - "подарок от Бога".

В течение первого месяца беременности у Изабеллы поднялась температура. Она начала принимать жаропонижающие таблетки Bioflu. В их состав входят химические вещества, которые могли вызвать увечье плода, считают врачи.

Рожденный без лица ребенок прожил год, несмотря на прогнозы врачей
Фото: mirror.co.uk
Рожденный без лица ребенок прожил год, несмотря на прогнозы врачей
Рожденный без лица ребенок прожил год, несмотря на прогнозы врачей
Рожденный без лица ребенок прожил год, несмотря на прогнозы врачей
Рожденный без лица ребенок прожил год, несмотря на прогнозы врачей

В мае этого года родители обследовали мальчика в больнице филиппинской столицы Манилы. Врачи сказали, что восстанавливать лицо ребенка сейчас рискованно. 5-килограммовый мальчик не переживет тяжелых операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девочка без ног стала фотомоделью

"Он борется за свою жизнь, и мы будем надеяться на лучшее будущее для нашего первенца. Мы не будем опускать рук. Верим, что однажды благодаря Богу и медицинскому прогрессу у Мэтью появится лицо", - сказала мать.

3-летняя Арья Гринли умерла из-за скрытого диабета 1-го типа. Причиной смерти стала диабетическая кома, вызванная резким возрастанием концентрации сахара в крови. Всего за неделю до этого девочка проходила медосмотр, где ее признали абсолютно здоровой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 43123
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 42248
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 40978
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 29414
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 29380
Мир
Археологи нашли древнейший в мире нож
Археологи нашли древнейший в мире нож Просмотров: 999
Зарубежное издание напечатало интервью с главарем донецких боевиков
Зарубежное издание напечатало интервью с главарем донецких боевиков 1 Просмотров: 234
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
5
 Просмотров: 1998
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе Просмотров: 1845
Российский топ-чиновник разбился на вертолете
Российский топ-чиновник разбился на вертолете Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
147
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
12
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
6
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 101
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua