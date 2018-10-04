Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь

Мэтью Гилладо из города Сантьяго, Филиппины, родился с редким пороком - у него нет лица. Несмотря на все прогнозы, врачей ребенок выжил. 3 октября 2018-го мальчику исполнился год.

Изабела Гилладо, 22 года, родила особого ребенка в прошлом году. Врачи предупредили женщину, что дольше 2 недель ребенок не проживет. У мальчика было врожденное заболевание - отсутствовали плоские кости черепа в том месте, где должно быть лицо, пишет Mirror.

Мэтью родился благодаря кесаревому сечению.

"Когда я впервые увидел нашего ребенка, чуть не упал в родильном зале. Он был без лица, - вспоминает отец. - Но мы решили оставить нашего ребенка, обнимать и целовать его. Назвали его Мэтью - "подарок от Бога".

В течение первого месяца беременности у Изабеллы поднялась температура. Она начала принимать жаропонижающие таблетки Bioflu. В их состав входят химические вещества, которые могли вызвать увечье плода, считают врачи.

Фото: mirror.co.uk

В мае этого года родители обследовали мальчика в больнице филиппинской столицы Манилы. Врачи сказали, что восстанавливать лицо ребенка сейчас рискованно. 5-килограммовый мальчик не переживет тяжелых операций.

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"Он борется за свою жизнь, и мы будем надеяться на лучшее будущее для нашего первенца. Мы не будем опускать рук. Верим, что однажды благодаря Богу и медицинскому прогрессу у Мэтью появится лицо", - сказала мать.

3-летняя Арья Гринли умерла из-за скрытого диабета 1-го типа. Причиной смерти стала диабетическая кома, вызванная резким возрастанием концентрации сахара в крови. Всего за неделю до этого девочка проходила медосмотр, где ее признали абсолютно здоровой.