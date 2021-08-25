Разведка США не смогла определить происхождение коронавируса

Разведке США не удалось определить происхождение коронавируса. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден получил отчет о происхождении коронавируса от американской разведки. Однако спецслужба не предоставила точной информации, откуда появился вирус.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В отчете не указали, человек заразился естественным путем или в результате утечки вируса из лаборатории. Для более точной информации необходимо привлечь Китай к обмену лабораторными записями, отметили в разведке.

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"Если Китай не собирается предоставлять доступ к определенным данным, вы никогда не узнаете об этом", - отметил сотрудник спецслужбы.

Ранее разведка сообщила, что получила множество генетических данных, взятых из образцов вируса в лаборатории Уханя. На некоторых из них могли быть источники вспышки вируса, уверяли чиновники. Однако точную информацию о происхождении коронавируса не удалось обнаружить.

Спецслужбы США получили информацию об исследовании Covid-19 с Уханьского института вирусологии. Расшифровывать данные американцы должны за 90 дней. Чиновники надеются, что наконец поймут, как вирус передался от животных к людям.