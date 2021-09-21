Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 468
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1161
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1566
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29538
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1728
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3555
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 24237
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1908
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4185
Фото
Все фото
3
3
2
15
6
Японки стали самыми старшими близнецами в мире
Японки стали самыми старшими близнецами в мире
Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке
Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке
Ученые вырастили кофе в пробирке
Ученые вырастили кофе в пробирке
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Канатоходец прошел над центром Парижа на высоте 60 м
Канатоходец прошел над центром Парижа на высоте 60 м
Видео
Все видео
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
ЕС не признает голосование в Госдуму РФ в Крыму
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
Стрельба в Перми: 18-летний террорист жив, он в реанимации
В Перми мужчина в маске расстрелял студентов в университете
В Перми мужчина в маске расстрелял студентов в университете
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 468
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2475
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1134
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 747
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 513
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
вторник, 21 сентября 2021 11:23

Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

  Комментировать
Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей
Последствия землетрясения на Тайване / Wikimedia Commons

Землетрясение на Тайване 21 сентября 1999 года унесло жизни около 2400 человек, нанесло ущерб на миллиарды долларов и оставило без крова около 100 тыс. человек. Это было сильнейшее землетрясение на Тайване после стихии 1935-го, унесшей жизни 3200 человек.

В 1:47 21 сентября островное государство проснулось от подземных толчков силой 7,6 балла. Эпицентр был в центральной части острова. Дороги перекосились, реки отклонились от оползней, что привело к импровизированному образованию озер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые

Здания по всему острову оказались частично или полностью разрушены. Полностью разрушен 12-этажный отель в столице Тайбэе. Разрушилось 14-этажное здание в Дунши. Землетрясение выявило, что во время строительного бума в 1990-х было много некачественного жилья. Больше всего пострадал район Тунгши, где было повреждено практически каждое здание, а 60 тыс. жителей остались без электричества и воды.

В столице произошло много пожаров. Поскольку землетрясение вызвало вертикальное смещение земли на высоту до 12 м в некоторых местах, в сельской местности внезапно образовались новые небольшие холмы.

С тысячами погибших в моргах страны не хватило морозильных камер, чтобы вместить тела. Палаточные городки возникли на полях и в парках, потому что многие люди боялись находиться в зданиях, пока продолжались подземные толчки. За несколько месяцев после землетрясения произошло еще более 8 тыс. толчков.

Последующее строительство на Тайване находится под более пристальным наблюдением, чтобы гарантировать, что будущие землетрясения не вызовут таких крупномасштабных разрушений и гибели людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 12834
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 9558
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 7596
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 4959
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 4158
Мир
Россия должна выплатить вдове убитого Литвиненко €100 тыс. - ЕСПЧ
Россия должна выплатить вдове убитого Литвиненко €100 тыс. - ЕСПЧ Просмотров: 72
Японки стали самыми старшими близнецами в мире
Японки стали самыми старшими близнецами в мире
3
 Просмотров: 207
Индия возобновляет экспорт Covid-вакцин
Индия возобновляет экспорт Covid-вакцин Просмотров: 45
Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке
Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке
3
 Просмотров: 567
Мужчина сдали на металлолом скифский меч
Мужчина сдали на металлолом скифский меч Просмотров: 567
Больше всего комментируют
3
Kulish Fest в Днепре: "титушки" были с оружием, одного задержали с ножом - полиция его отпустила
2
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
10-летнюю девочку и ее семилетнего брата нашли мертвыми в старом сундуке
1
Каналы Ахметова, Коломойского и Пинчука больше всего показывают партию Тимошенко
Голосов: 5
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть