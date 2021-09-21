Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

Последствия землетрясения на Тайване / Wikimedia Commons

Землетрясение на Тайване 21 сентября 1999 года унесло жизни около 2400 человек, нанесло ущерб на миллиарды долларов и оставило без крова около 100 тыс. человек. Это было сильнейшее землетрясение на Тайване после стихии 1935-го, унесшей жизни 3200 человек.

В 1:47 21 сентября островное государство проснулось от подземных толчков силой 7,6 балла. Эпицентр был в центральной части острова. Дороги перекосились, реки отклонились от оползней, что привело к импровизированному образованию озер.

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Здания по всему острову оказались частично или полностью разрушены. Полностью разрушен 12-этажный отель в столице Тайбэе. Разрушилось 14-этажное здание в Дунши. Землетрясение выявило, что во время строительного бума в 1990-х было много некачественного жилья. Больше всего пострадал район Тунгши, где было повреждено практически каждое здание, а 60 тыс. жителей остались без электричества и воды.

В столице произошло много пожаров. Поскольку землетрясение вызвало вертикальное смещение земли на высоту до 12 м в некоторых местах, в сельской местности внезапно образовались новые небольшие холмы.

С тысячами погибших в моргах страны не хватило морозильных камер, чтобы вместить тела. Палаточные городки возникли на полях и в парках, потому что многие люди боялись находиться в зданиях, пока продолжались подземные толчки. За несколько месяцев после землетрясения произошло еще более 8 тыс. толчков.

Последующее строительство на Тайване находится под более пристальным наблюдением, чтобы гарантировать, что будущие землетрясения не вызовут таких крупномасштабных разрушений и гибели людей.