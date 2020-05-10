Разработчик лекарств против Covid-19 умер после тестирования изобретения

Фармацевт скончался после тестирования лекарств против Covid-19. Фото: pixabay.com

В Индии 47-летний фармацевт скончался, а его начальник попал в больницу после того, как выпили химическую смесь, разработанную для лечения Covid-19.

Мужчины работали в компании, занимающейся фитотерапией, и тестировали лекарство - смесь оксида азота и нитрата натрия - в доме в южном городе Ченнаи, передает CNA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врачи собирают плазму украинцев, переболевших Cоvid-19

Предварительно фармацевт купил химикаты на местном рынке и разработал формулу, исследовав информацию в интернете. Он скончался на месте, его коллега восстанавливается после лечения.

По данным Университета Хопкинса, в Индии подтверждено 62 939 случаев заражения коронавируса, умерли 2 109 человек.

В немецких лабораториях изучают действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения Covid-19.