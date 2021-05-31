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понедельник, 31 мая 2021 01:58

Разбился полицейский вертолет: есть погибшие

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Разбился полицейский вертолет: есть погибшие
Будет проведено расследование причин падения винтокрылой машины. Фото: Pixabay

Полицейский вертолет потерпел крушение на севере Колумбии. Погибли не менее пяти человек. На месте падения проходит спасательно-поисковая операция.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

"Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар", - Дуке.

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Президент добавил, что территорию, где упал вертолет, обследуют сотрудники экстренных служб. Он также отметил, что будет проведено расследование причин падения винтокрылой машины.

Во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в 70 км от берега в Черном море разбился украинский вертолет Ми-8. В результате инцидента погибли 20 человек.

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