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среда, 28 апреля 2021 09:54

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

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В Черном море упал вертолет: 20 погибших
Плавучая буровая платформа "Таврида" в Черном море Фото: .slovoidilo.ua

Во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в 70 км от берега в Черном море разбился украинский вертолет Ми-8. Трагедия произошла 28 апреля 2008 года.
На борту находились 17 сотрудников платформы и три члена экипажа. Все погибли. Вертолет зацепился задним винтом за систему ограждения "Тавриды", перевернулся и загорелся.

28 апреля 2008-го распоряжением Кабинета министров Украины была создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8. Председателем комиссии назначен тогдашний министр транспорта и связи Иосиф Винский. Комиссия рассматривала четыре возможные причины катастрофы - ошибка пилота, погодные условия, технические неисправности и внешнее вмешательство.

"Черный ящик" и голосовой самописец нашли 29 апреля. После его расшифровки стало известно, что причиной падения вертолета стал человеческий фактор.

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По словам Винского, вертолет Ми-8 при умелом управлении является безопасным авиатранспортом.

"Достаточно безопасный, если им управлять в соответствии с требованиями к тем, кто возглавляет экипаж", - подчеркивал тогда министр.

30 апреля обнародовали имена всех погибших, которые были на смертельном борту:

Иосенко Владимир

Лысяк Вячеслав

Кривченко Павел

Дмитрук Богдан

Кошевой Григорий

Якимович Виталий

Конопацкий Алексей

Сенчук Андрей

Иванской Анатолий

Мамонтов Евгений

Ковалев Павел

Шинкаренко Николай

Белов Александр

Каспирова Анжелика

Дроздов Владимир

Шевченко Петр

Личко Павел

Пилоты: Меньков Александр, Пархоменко Сергей, Савчук Сергей.

Президент Украины Виктор Ющенко объявил 30 апреля День траура.

8 января 2020 упал пасажирский самолет украинской авиакомпании МАУ. Его сбили зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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Дата
28
апреля

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

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