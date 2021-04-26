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понедельник, 26 апреля 2021 14:22

Иран намеренно скрывал причину крушения самолета МАУ - NYT

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Иран намеренно скрывал причину крушения самолета МАУ - NYT
Иран подтвердил факт разговора Зарифа и Лейлаза. Фото: Reuters

"Корпус стражей исламской революции" с самого начала знал причину крушения самолета "Международных авиалиний Украины", который сбили в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Власти Ирана намеренно скрывали все в течение первых трех дней после инцидента, пишет The New York Times со ссылкой на министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа.

"В марте 2020-го Зариф дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу, которое не должны были публиковать. Министр несколько раз повторил, что разговор не является публичным, но журналисты телеканала Iran International получили копию аудиозаписей и обнародовали их", - говорится в публикации.

На записи Зариф утверждает, что КСИР изначально знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Он присутствовал на заседании Совбеза Ирана и заявил, что мир требует объяснения катастрофы. Военное руководство заставило министра опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности.

После слива интервью спикер МИД Ирана подтвердил факт разговора Зарифа и Лейлаза, однако отметил, что его не должны были публиковать. Он заявил, что запись опубликовали выборочно, а разговор является "искаженным".

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Пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ упал 8 января 2020 года. Его сбили зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

17 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет.

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