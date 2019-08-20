Рассказали, какой офис Украина откроет в Иерусалиме

В Иерусалиме должен появиться украинский офис по внедрению инноваций. Фото: JKL

Украина планирует открыть в Иерусалиме офис по внедрению инноваций. О переносе туда посольства или консульства из Тель-Авива речь не идет.

"Сейчас речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим). Речь шла - это была общая идея и президента Украины, и премьер-министра Израиля - о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества ", - заявил посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко.

По его словам, Украине очень важно поддерживать инновационный связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией".

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"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - добавил дипломат.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 19 августа был с визитом в Украине. Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры и торжества прошли в Мариинском дворце. Вместе почтили память погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.