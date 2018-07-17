Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых

23 человека ранила лава, которая поднялась в воздух и повредила экскурсионную лодку на Гавайях, США.
Взрыв вулкана поднял вверх камни, которые пробили крышу туристического судна, пишет BBC.
Один пассажир сломал ногу, остальные получили ожоги. Раненых доставили в больницу. Власть проводит расследование.
Вулкан Килауэа начал извергать газ и лаву еще в мае. Последнее извержение оставило дыру в крыше экскурсионного катера. Им вывозили в море туристов, чтобы посмотреть на лаву, которая поднимается из воды.
"Самым страшным в тот момент было понимать, что ты в маленькой лодке, - бежать некуда", - рассказали Уилл Брайан и его подруга Эрин. "Лодка длиной всего 6 метров. Спастись хотели все. Капитан пытался всех успокоить, но это было невозможно. У Эрин было покрыто сажей лицо, а мне пекло в спину", - сказал Брайан.
Пассажиры говорят, что судно вышло за зону безопасности, установленную береговой охраной.
Чиновники предупреждают об опасности токсичных испарений, которые продолжают образовываться при падении расплавленной породы в море. Дым, вздымающийся в воздух, содержит соляную кислоту и куски стекла.
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Килауэа - один из самых активных вулканов в мире. Его извержение уже разрушило сотни домов местных жителей и заставило тысячи людей эвакуироваться.
Туристу Донни Нуграха Пратама удалось зафиксировать синие огненные фонтаны вулкана Кава Йен в Индонезии. Местные называют явление "Синий огонь". На самом деле синие языки пламени - не лава, а скопление газов из бирюзового озера, расположенного в кратере вулкана. Ночью горячие газы под действием температуры и давления вырываются из кратера вулкана и загораются при встрече с воздухом.
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