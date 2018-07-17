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вторник, 17 июля 2018 11:35

Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых

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23 человека ранила лава, которая поднялась в воздух и повредила экскурсионную лодку на Гавайях, США.

Взрыв вулкана поднял вверх камни, которые пробили крышу туристического судна, пишет BBC.

Автор: BBC
  Вулкан сделал дырку в туристической лодке на Гавайях.
Вулкан сделал дырку в туристической лодке на Гавайях.

Один пассажир сломал ногу, остальные получили ожоги. Раненых доставили в больницу. Власть проводит расследование.

Вулкан Килауэа начал извергать газ и лаву еще в мае. Последнее извержение оставило дыру в крыше экскурсионного катера. Им вывозили в море туристов, чтобы посмотреть на лаву, которая поднимается из воды.

"Самым страшным в тот момент было понимать, что ты в маленькой лодке, - бежать некуда", - рассказали Уилл Брайан и его подруга Эрин. "Лодка длиной всего 6 метров. Спастись хотели все. Капитан пытался всех успокоить, но это было невозможно. У Эрин было покрыто сажей лицо, а мне пекло в спину", - сказал Брайан.

Автор: BBC
  Продолжается извержение вулкана Килауэа на Гавайях.
Продолжается извержение вулкана Килауэа на Гавайях.

Пассажиры говорят, что судно вышло за зону безопасности, установленную береговой охраной.

Чиновники предупреждают об опасности токсичных испарений, которые продолжают образовываться при падении расплавленной породы в море. Дым, вздымающийся в воздух, содержит соляную кислоту и куски стекла.

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Килауэа - один из самых активных вулканов в мире. Его извержение уже разрушило сотни домов местных жителей и заставило тысячи людей эвакуироваться.

Туристу Донни Нуграха Пратама удалось зафиксировать синие огненные фонтаны вулкана Кава Йен в Индонезии. Местные называют явление "Синий огонь". На самом деле синие языки пламени - не лава, а скопление газов из бирюзового озера, расположенного в кратере вулкана. Ночью горячие газы под действием температуры и давления вырываются из кратера вулкана и загораются при встрече с воздухом.

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