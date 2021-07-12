Ранения в живот и оторванные пальцы: итальянцы бурно отпраздновали победу сборной на Евро

Итальянские футбольные фанаты пострадали во время просмотра матча в Милане. Фото: скриншот с видео

В Милане, Италия, во время празднования победы итальянской сборной над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу пострадали по меньшей мере 15 человек. Они получили повреждения различной степени тяжести.

Трое из них попали в больницу, сообщило издание Corriere della Sera.

Травмы футбольные болельщики получили на площади Дуомо. Там собрались тысячи людей, чтобы наблюдать за матчем.

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Один из госпитализированных получил тяжелое ранение в живот из-за пиротехнического устройства, которое взорвалось. Другой пострадавший из-за этого же взрыва потерял три пальца на руке. Третьего ранило в грудь от удара об ограждение.

Воры тоже активизировались во время просмотра матча болельщиками. Злоумышленники украли телефоны у зрителей матча. Полиция уже их задержала.

В Лондоне во время финала Евро-2020/21 футбольные болельщики пытались прорваться к стадиону Уэмбли. Они травмировали 19 полицейских.