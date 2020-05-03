Рад, что Ким Чен Ын вернулся к делу - Трамп

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 558
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1143
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 792
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1656
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1458
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3483
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2385
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4788
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Фото
Все фото
16
8
16
8
16
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
Видео
Все видео
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3249
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2349
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3996
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 378
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
воскресенье, 03 мая 2020 04:59

Рад, что Ким Чен Ын вернулся к делу - Трамп

  Комментировать
Рад, что Ким Чен Ын вернулся к делу - Трамп
Трамп рад возвращению Ким Чен Ына. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп с радостью встретил новость о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и с ним все хорошо!", – с такой подписью американский президент распространил в Twitter первое за долгое время фото северокорейского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался комментировать публичное выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скоро узнаете": Трамп анонсировал правду о Ким Чен Ыне

Напомним, государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рад, что Ким Чен Ын вернулся к делу - Трамп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 14004
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 11655
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 10728
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 9882
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 4977
Мир
Коронавирусом заболели более 2,5 тысяч российских военных
Коронавирусом заболели более 2,5 тысяч российских военных Просмотров: 9
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 63
Босния и Герцеговина не пустила военных медиков из РФ
Босния и Герцеговина не пустила военных медиков из РФ Просмотров: 54
В Белом Доме рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса
В Белом Доме рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса Просмотров: 567
Погиб украинец, который служил в иностранном легионе
Погиб украинец, который служил в иностранном легионе Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
7
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
4
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
4
Куликово поле: задержали двух провокаторов
Голосов: 3549
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua