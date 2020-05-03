Рад, что Ким Чен Ын вернулся к делу - Трамп

Трамп рад возвращению Ким Чен Ына. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп с радостью встретил новость о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и с ним все хорошо!", – с такой подписью американский президент распространил в Twitter первое за долгое время фото северокорейского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался комментировать публичное выступление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Напомним, государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.