Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды

Американка Мари Даяг из Лас-Вегаса сняла на видео драку между работницей и посетительницей Макдональдса.

"Женщина хотела долить в стакан газировки. Работница закрыла автомат и не дала ей бесплатный напиток", - рассказала Даяг Daily Mail.

На видео видно, что все начинается со спора за деньги. Работница не позволила налить бесплатный напиток, сказав: "Ты же не можешь себе позволить купить воды".

Клиентка ответила: "Понятно, почему твоя задница находится за этой кассой" и швырнула в нее сначала картошкой фри, а затем молочным коктейлем.

Работница вышла из-за прилавка и набросилась на посетительницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета

В каком именно Макдональдсе произошла драка, автор видео не сообщила. Неизвестны также имена участников инцидента.

Даяг разместила видео на своей странице в Фейсбук. Впоследствии его удалили. "Фейсбук запрещает постить контент с актами физического вреда, причиненного людям", - такую причину назвал Майкл Домингос, один из пользователей соцсети.

Автор видео возмутилась, что видео теперь гуляет по сети, а она не получила от этого никакой выгоды.

Фото: Daily Mail

В американских ресторанах Макдональдс посетители платят за стакан и самостоятельно наполняют его газированным напитком из автомата. Доливать напиток можно неограниченное количество раз.

В Одессе на пляже "Ланжерон" у дельфинария "Немо" произошла массовая драка между футбольными фанатами. Правоохранители задержали 7 человек.