В Одессе произошла массовая драка, задержаны 7 человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 270
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 864
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2502
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3142
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 675
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6408
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1242
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3744
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3870
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133645
Фото
Все фото
3
9
19
15
5
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Показали захватывающие фото учений украинских морпехов
Показали захватывающие фото учений украинских морпехов
Кровь и молоко: фотограф показал жизнь испанской провинции
Кровь и молоко: фотограф показал жизнь испанской провинции
&quot;Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату&quot; - в Крыму разгар сезона
"Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату" - в Крыму разгар сезона
В Киеве почтили погибшего журналиста Павла Шеремета
В Киеве почтили погибшего журналиста Павла Шеремета
Видео
Все видео
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
Укрзализныця определилась с названием локомотивов, которые закупит у американцев
Укрзализныця определилась с названием локомотивов, которые закупит у американцев
Сильный ливень затопил Киев и Чернигов: спасатели прячутся от людей
Сильный ливень затопил Киев и Чернигов: спасатели прячутся от людей
В страшной аварии погибла семья
В страшной аварии погибла семья
"Сделаю все, чтобы Украина была единой" - ненавистник "хохлов" записал публичное обращение
"Сделаю все, чтобы Украина была единой" - ненавистник "хохлов" записал публичное обращение
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3618
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 576
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3744
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3528
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26803
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 июля 2018
Просмотров: 1215
Гад Путін
– Дівчата, ви звідки? – питає англійською турок із татуюванням на грудях двох дівчат біля басейну в турецькому місті Белек. Якраз ...
суббота, 21 июля 2018 20:55

В Одессе произошла массовая драка, задержаны 7 человек

  Комментировать
В Одессе произошла массовая драка, задержаны 7 человек
В Одессе правоохранители задержали 7 участников массовой драки. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе на пляже "Ланжерон" у дельфинария "Немо" произошла массовая драка между футбольными фанатами.

Правоохранители задержали семь человек, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Между нетрезвыми фанатами одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 44-летний киевлянин убил отца

Правоохранители задержали семь правонарушителей. Сейчас начато уголовное производство по факту хулиганства. Кроме того, на шестерых участников драки составили админпротокол за мелкое хулиганство.

В Днепре в маршрутке № 87 произошел конфликт. Двое мужчин в неадекватном состоянии оскорбляли и избили пассажира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессе произошла массовая драка, задержаны 7 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Президентом большой страны выбрали пенсионерку

Самое читаемое
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 166697
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 124015
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 2 Просмотров: 38346
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 34807
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 27569
Общество
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
 Просмотров: 1683
У здания правительства в Москве повесили баннер в поддержку Сенцова
У здания правительства в Москве повесили баннер в поддержку Сенцова Просмотров: 108
Кровь и крики пострадавших: водитель грузовика рассказал подробности трагедии в Житомирской области
Кровь и крики пострадавших: водитель грузовика рассказал подробности трагедии в Житомирской области Просмотров: 1998
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
 Просмотров: 1017
Экс-главарь боевиков исчез после того, как раскритиковал "ДНР" и Захарченко
Экс-главарь боевиков исчез после того, как раскритиковал "ДНР" и Захарченко Просмотров: 3582
Больше всего комментируют
71
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
16
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
10
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
6
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
4
ДТП в Житомире: сообщили обновленные данные о погибших и причинах трагедии
Голосов: 21852
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua