В Одессе произошла массовая драка, задержаны 7 человек

В Одессе правоохранители задержали 7 участников массовой драки. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе на пляже "Ланжерон" у дельфинария "Немо" произошла массовая драка между футбольными фанатами.

Правоохранители задержали семь человек, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Между нетрезвыми фанатами одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали семь правонарушителей. Сейчас начато уголовное производство по факту хулиганства. Кроме того, на шестерых участников драки составили админпротокол за мелкое хулиганство.

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