Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия

Фото: dailymail

Самые пожилые близняшки Австралии Консу Маршал и Лейла Миг, которым недавно исполнилось 102 года, раскрыли секрет долголетия.

Подробностями поделился британский таблоид Daily Mail.

По словам женщин, они давно отказались от алкоголя и ежедневно пьют воду.

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Близнецы сейчас живут в доме престарелых. В честь дня рождения им устроили праздник, на котором присутствовали родственники и друзья.

Маршал и Миг с радостью отпраздновали день рождения с семьей, ведь в прошлом году это было невозможно из-за карантинных ограничений.

Женщины родились 30 апреля 1919 года. За всю свою жизнь они никогда не жили на расстоянии более нескольких сотен метров друг от друга.

Идентичные близнецы Анна и Люси Десинк из Австралии влюблены в одного мужчину Бена Бирна, с которым хотят пожениться.