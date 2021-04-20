Путин согласился выступить на климатическом саммите Байдена

Владимир Путин выступит на глобальном климатическом саммите. Фото: сайт президента России

Президент России Владимир Путин примет участие в глобальном климатическом онлайн саммите, организованном администрацией президента США Джо Байдена.

Выступление Путина состоится в первый день онлайн-мероприятия, 22 апреля, сообщили на сайте кремлевской пресс-службы.

"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - говорится в официальном анонсе.

Как надеются в США, климатический саммит поможет "сформировать, ускорить и углубить глобальные усилия по сокращению загрязнения ископаемым топливом, которое разрушает климат". Саммит посвящен Дню Земли. Продлится два дня, 22-23 апреля. В условиях пандемии мероприятие проведут в онлайн формате.

К участию в глобальных климатических переговорах пригласили 40 лидеров стран мира, в том числе России и Китая. Именно к ним планируют обратиться с требованием о сокращении выбросов. Ведь Китай является крупнейшим в мире источником загрязнения, что вредит климату. А Россия занимает в этом антирейтинге четвертое место.

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Особое внимание участия РФ в климатическом саммите уделяют также потому, что приглашение поступило от администрации Байдена через несколько дней после того, как президент США назвал Россию "убийцей". Поэтому до последнего не было однозначно ясно, согласится ли Путин на участие.

Президент США Джо Байден 15 апреля выступил с речью, посвященной России. Президент США прокомментировал санкции против Москвы, обострение агрессии в отношении Украины, а также вмешательство Кремля в выборы в Соединенных Штатах. Свое обращение Байден начал со слов, что и он, и Владимир Путин несут ответственность за отношения США и России.