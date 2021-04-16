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пятница, 16 апреля 2021 00:26

Байден выступил с речью, посвященной России

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Байден выступил с речью, посвященной России
Речь Байдена была посвящена России. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден 15 апреля выступил с речью, посвященной России.

Президент США прокомментировал санкции против Москвы, обострение агрессии в отношении Украины, а также вмешательство Кремля в выборы в Соединенных Штатах.

Свое обращение Байден начал со слов, что и он, и Владимир Путин несут ответственность за отношения США и России.

Однако не может оставить без ответа попытки вмешательства в выборы. Об этом он предупреждал российского президента. По словам главы Белого дома, он говорил с лидером РФ с уважением и откровенно.

"Я четко отметил: когда мы будем знать, кто виноват во вмешательстве - мы будем принимать меры. Я заявил Путину, что мы пропорционально ответим на ненадлежащие действия России. Я бы мог зайти дальше с санкциями, но не хочу этого", - сказал Байден.

Также Байден отметил, что США полностью поддерживают Украину. Он обратил внимание на то, что пришло время для деэскалации на Донбассе, ведь нужно идти вперед.

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Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией, однако на ее агрессию будут отвечать соответствующим образом.

Кроме того, Байден рассказал, что предложил Путину встретиться на нейтральной территории летом 2021 года. Американский лидер убежден, что США и Россия могли бы провести стратегический диалог. В частности, его темами стали бы ограничения вооружений и безопасность.

Страны могли бы вместе противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана и бороться с климатическими изменениями в мире

Трансляцию вел телеканал Fox News в YouTube.

Также речь транслировалась в переводе.

15 апреля Байден подписал новые санкции против России. Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.

С 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США будет запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

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