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вторник, 17 июля 2018 19:38

Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство

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В интернете высмеяли фото обувь президента России Владимира Путина на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Путин надел обувь на высоких каблуках, пишет Sandro-Слава Украине в Twitter.

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"На встречу с Трампом в Хельсинки кремлевская шмакодявка надела туфли с наиболее высоким каблуком. Урода хочется предстать перед Трампом не карликом от горшка два вершка, а солидным", - говорится в подписи к фото.

Автор: Twitter
  В интернете показали обувь Путина
В интернете показали обувь Путина

Саммит между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным в столице Финляндии Хельсинки стал признаком ключевых изменений на международной арене.

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