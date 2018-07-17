"Мокрый" поцелуй для Путина - мировая пресса обсуждает саммит в Хельсинки

Встреча Трампа и Путина сравнивают с поцелуем. Фото: Daily Mail

Саммит между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным в столице Финляндии Хельсинки стал признаком ключевых изменений на международной арене.

Оба президента оценивают встречу в понедельник, как шаг к светлому будущему. Но для международного сообщества он стал признаком изменения мирового порядка, написал Кристофер Каделаго на сайте Politico.

После турне по Европе Трамп назвал страны - ее члены врагами. Россия, по его мнению, может стать достойным соперником США. К Путину он относился с уважением. А резкие заявления в сторону Европы расшатали мировой порядок, считает эксперт. Похожий случай был, когда глава Белого дома оставил союзников из G7 и полетел на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Его назвал "крутым" и "очень умным".

Трамп привык оценивать соперника с точки зрения торговли. Поэтому Канада и ЕС для него выглядят куда опаснее Россию, считают эксперты.

В Хельсинки глава Белого дома ясно дал понять: что было, то прошло. Он готов обнулить счетчик, пише Guardian.

Трамп дал громкую обещание помириться с Россией. Теперь вынужден его выполнять вопреки национальным интересам. Худшие страхи не стали реальностью. Украину или Крым не принесли в жертву в обмен на помощь России в сдерживании Ирана. Но вопрос повис в воздухе до следующих переговоров, говорит Independent.

Американский президент, похоже, больше доверяет заявлениям Путина, чем собственной разведке и правоохранителям. Но длительное сотрудничество с Россией может принести США больше выгоды, чем с Европой, считает вице-директор по оборонным и внешнеполитических исследований в Cato Institute Кристофер Пребл.

Трамп показал себя слабым - редкий случай за время его президентства. "Из-за мягкого отношения к Путину договариваться с руссиянами станет только сложнее", - считает Wall Street Journal.

Кроме того, что Трамп сгладил острые углы в отношениях, не понятно, чего Трамп добился. Нет никаких признаков, что США получили какую-то выгоду от переговоров, говорят в New York Times.

"Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто", - говорится в заголовке редакционной статьи Washington Post. Президент настаивает, что заговора с Россией не было, но поливает грязью собственные структуры безопасности. Похоже, что заговор таки состоялся, пишут журналисты. Сотрудники аппарата президента надеялись, что встреча закончится иначе. Предоставили Трампу инструкции на 100 страницах. Но он их проигнорировал. Об этом говорят одни сотрудники Белого дома. Другие рассказали, что Трамп имел совещания с различными сотрудниками администрации. И учитывал их мнения. Перед саммитом в Белом доме пообещали Европе, что Трамп не подпишет тайных соглашений и не даст обещаний, которые навредили бы западным партнерам.

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В понедельник американский президент стоял рядом с противником США и, похоже, был на его стороне, считает USA Today. Теперь американское общество размышляет, какие интересы имеет его голова. Конгресс должен рассекретить переговоры двух президентов и требовать полный протокол их переговоров с глазу на глаз, говорят эксперты. "Трамп зашел так далеко, как не заходил еще ни один его предшественник", - добавляет New York Times.

Путин отвечал вместо Трампа. В том числе и об аннексии Крыма - сказал, что он был против. Трамп в это время молчал. Путин четко дал понять. что хотел победы на выборах. Но не сказал ничего утешительного по поводу компромата, считают журналисты.

Один из крупнейших универмагов Канады Hudson's Bay Company отказался продавать одежду, обувь и аксессуары, изготовленные под брендом Иванки Трамп. Товары бренда уже сняли с продажи на сайте компании. Перестанут продавать их и в 90 магазинах по всей стране Несколько крупных американских торговых сетей также существенно снизили предложение товаров бренда, когда Трамп стал президентом. Женщины говорят, что они сознательно перестали покупать товары бренда Трамп. "Единственный способ хоть как-то повлиять на семью Трампов - перестать покупать их товары и прекратить финансово их поддерживать", - говорит бывшая любительница обуви от Трамп.