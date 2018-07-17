Магазины отказываются продавать одежду от Иванки Трамп

Один из крупнейших универмагов Канады Hudson's Bay Company отказался продавать одежду, обувь и аксессуары, изготовленные под брендом Иванки Трамп.

Автор: nzherald Торговая сеть Канады убирает с полок товары от Иванки Трамп

Товары бренда уже сняли с продажи на сайте компании. Прекратят продавать их и в 90 магазинах по всей стране, пишет New Zealand Herald.

В заявлении компании говорится, что решение было принято из-за "характеристики" бренда.

"В рамках курса развития нашего бизнеса мы просматриваем все товарные предложения и вносим соответствующие изменения", - говорится в заявлении компании. Владельцы сети говорят, что о своем решении сообщили Иванке Трамп еще прошлой осенью.

Автор: nzherald Торговая сеть Канады убирает с полок товары от Иванки Трамп

Несколько крупных американских торговых сетей также существенно снизили предложение товаров бренда, когда Трамп стал президентом. Женщины говорят, что они сознательно перестали покупать товары бренда Трамп.

"Единственный способ хоть как-то повлиять на семью Трампов — перестать покупать их товары и прекратить финансово их поддерживать", - говорит бывшая любительница обуви от Трамп.

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Компания Иванки Трамп пережила уже несколько бойкотов. Например, кампания "Хватай свой кошелек" (название получила из-за слухов, что Трамп любит хватать за гениталии женщин), призывала людей не покупать вещи семьи Трамп в магазинах семейных товаров.

Несмотря на сокращение продаж, Иванка Трамп продолжает зарабатывать деньги. В прошлом году бренд принес ей около $ 5 млн.

Президент США и его супруга, 48-летняя Мелания Трамп посетили Хельсинки, где у Дональда Трамп была запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В аэропорту Мелания удивила всех своим сдержанным нарядом.