Мелания Трамп поразила выходом в модных кожаных штанах

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Президент США и его супруга, 48-летняя Мелания Трамп прилетели в Хельсинки, где у Дональда Трамп запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В аэропорту Мелания удивила всех своим сдержанным нарядом.

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В Хельсинки сейчас 28 градусов тепла, но Мелания выбрала не совсем летний образ. Она была одета в светло-голубое пальто стоимостью почти четыре тысячи долларов от американского дизайнера Кейт Брирли, выпускающую одежду под брендом Isoude.

Кожаные облегающие брюки Ralph Lauren за тысячу долларов идеально сочетались с декоративной отделкой карманов и пуговиц пальто. Деловой статус образу добавляла и простая белая рубашка. Отказалась миссис Трамп на этот раз и от высоких каблуков: на ногах Мелании были изящные балетки от Christian Louboutin в тон брюкам.

Поэтому самым дорогим в ее образе оказался аксессуар — первая леди США несла в руках сумку Birkin от Hermès почти за десять тысяч долларов.

Ранее Мелания Трамп вместе со своим мужем президентом США Дональдом Трампом посетила саммит НАТО в Брюссель.