Путин предоставит Минску истребители и военное вооружение

Россия готова поставить Беларуси системы ПВО С-400. Фото: pixabay.com

Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения, в том числе истребителей и вертолетов.

Москва также готова поставить "союзному государству" системы ПВО С-400, однако официальная заявка пока не поступала, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передают российские СМИ.

"В этом году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения. Будет заявка и на С-400 – будем поставлять", - сказал он на Dubai Airshow-2021.

В то же время он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Беларусью ведется на постоянной плановой основе.

В январе этого года, командующий Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси Игорь Голуб говорил, что страна планирует заключить контракт с РФ на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

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