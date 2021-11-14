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воскресенье, 14 ноября 2021 13:26

Путин предоставит Минску истребители и военное вооружение

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Путин предоставит Минску истребители и военное вооружение
Россия готова поставить Беларуси системы ПВО С-400. Фото: pixabay.com

Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения, в том числе истребителей и вертолетов.

Москва также готова поставить "союзному государству" системы ПВО С-400, однако официальная заявка пока не поступала, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передают российские СМИ.

"В этом году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения. Будет заявка и на С-400 – будем поставлять", - сказал он на Dubai Airshow-2021.

В то же время он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Беларусью ведется на постоянной плановой основе.

В январе этого года, командующий Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси Игорь Голуб говорил, что страна планирует заключить контракт с РФ на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

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8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.

Российские и белорусские бомбардировщики с 10 ноября будут совместно патрулировать границу Беларуси. 12 ноября Россия направила в Беларусь подразделение десантников для якобы совместных военных учений на границе с Литвой.

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