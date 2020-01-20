Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео

Путин на фотосессию явился одним из последних. ФОТО: obozrevatel.com

Президент РФ Владимир Путин опоздал на фотосессию участников международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

Как была обнаружена "пропажа", зафиксировали на видео. Опубликовал его в Facebook российский телеканал "Дождь".

Как видно на записи, отсутствие главы Кремля первой заметила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Долго искать не пришлось: вскоре Путин все-таки присоединился к остальным политикам и занял свое место.

Международная конференция по ситуации в Ливии прошла 19 января в Берлине. Присутствовали на ней лидеры Германии, Франции, Турции, России, Великобритании и других стран, а также госсекретарь США Майк Помпео.