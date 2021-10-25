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понедельник, 25 октября 2021 13:48

Путин поручил закрыть дома часть россиян

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Путин поручил закрыть дома часть россиян
Для тех, кто работает, поручение предусматривает перевод на дистанцику. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил отправить на самоизоляцию россиян старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию против коронавируса.

Об этом говорится в поручении по итогам совещания с членами правительства РФ, опубликованном на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции граждан старше 60 лет", - отмечается в документе.

Непривитых работающих Россиян старше 60 лет рекомендовано перевести на дистанционный формат работы.

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Из-за угрожающей ситуации по распространению коронавирусной болезни в РФ Владимир Путин поддержал предложение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Регионы РФ с самой сложной эпидемиологической ситуацией могли вводить "нерабочую неделю" с 23 октября.

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25
октября

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