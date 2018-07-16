Путин пообещал оставить транзит газа через Украину после строительства "Северного потока-2"

После строительства газопровода "Северный поток-2" Кремль планирует сохранить транзит российского газа через Украину.
Президент России Владимир Путин заявил об этом во время брифинга с президентом США Дональдом Трампом по результатам саммита в Хельсинки, Финляндия, передает Gazeta.ua.
Трамп на встрече выражал беспокойство по поводу возможного исчезновения транзита через Украину.
"Я заверил президента, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того - мы готовы продолжить транзитный контракт, который завершается в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал глава России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" может увеличить агрессию России, - премьер Польши
Трамп отметил, что обсуждал строительство российского газопровода ранее с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах".
"Я не уверен, что это - в лучших интересах Германии, но это их решение", - пояснил он.
Трамп отметил, что США будут конкурировать с Россией на европейском газовом рынке.
"Мы будем конкурировать. И мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторые преимущества", - подытожил лидер США.
Убытки Украины от запуска российского газопровода "Северный поток-2" оценивают миллиардами долларов. Уже с 2020 года россияне смогут обойтись без украинского транзита и его объемы могут быть нулевыми.
Комментарии1