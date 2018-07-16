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Путин пообещал оставить транзит газа через Украину после строительства "Северного потока-2"

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Путин пообещал оставить транзит газа через Украину после строительства &quot;Северного потока-2&quot;
Трамп переживает, что транзит газа через Украину остановят. Фото: "5 канал"

После строительства газопровода "Северный поток-2" Кремль планирует сохранить транзит российского газа через Украину.

Президент России Владимир Путин заявил об этом во время брифинга с президентом США Дональдом Трампом по результатам саммита в Хельсинки, Финляндия, передает Gazeta.ua.

Трамп на встрече выражал беспокойство по поводу возможного исчезновения транзита через Украину.

"Я заверил президента, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того - мы готовы продолжить транзитный контракт, который завершается в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал глава России.

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Трамп отметил, что обсуждал строительство российского газопровода ранее с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "в достаточно жестких тонах".

"Я не уверен, что это - в лучших интересах Германии, но это их решение", - пояснил он.

Трамп отметил, что США будут конкурировать с Россией на европейском газовом рынке.

"Мы будем конкурировать. И мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторые преимущества", - подытожил лидер США.

Убытки Украины от запуска российского газопровода "Северный поток-2" оценивают миллиардами долларов. Уже с 2020 года россияне смогут обойтись без украинского транзита и его объемы могут быть нулевыми.

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