Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт

Эксперт рассказал, как "Северный поток-2 навредит Украине. Фото: Worldener

Убытки Украины от запуска российского газопровода "Северный поток-2" оценивают миллиардами долларов.

Уже с 2020 года россияне смогут обойтись без украинского транзита и его объемы могут быть нулевыми. Об этом рассказал коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире Радио НВ.

"Это минус 3 миллиарда долларов в год, это минус 3% ВВП Украины. Вместо того небольшого экономического роста. Мы отстаем даже от Европы по темпам экономического роста, то есть мы наращиваем наше отставание от Европы, но даже этого экономического роста не будет, если не будет транзита ", - сказал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп переговорил с Порошенко, другие встречи отменил

Витренко отметил, что "Северный поток-2" - это политический проект, с помощью, которого россияне хотят диктовать правила Украине.

"Это политический проект на самом высоком уровне, мало того, план россиян заключается в другом - они хотят его построить, чтобы потом сказать украинцам: смотрите, мы вообще можем через вас не совершать транзит. Поэтому если вы хотите получить какие-то средства, вот тогда давайте делайте , что мы скажем. Пока они сейчас не в такой ситуации, они хотят ее создать ", - рассказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что транзит газа в обход Польши, Беларуси и Украины может привести к применению Россией более агрессивной политики в отношении Украины. Моравецкий отмечает, что строительство российского газопровода "Северный поток 2" в Германию может привести к дестабилизации Европы.