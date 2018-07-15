Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 288
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 540
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 846
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3483
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8145
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1503
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
5
4
6
11
6
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с &quot;Росатомом&quot;
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с "Росатомом"
Миллионы на свалке: нашли мешки с деньгами
Миллионы на свалке: нашли мешки с деньгами
Доллар по 40 грн: что ждет Украину без денег МВФ
Доллар по 40 грн: что ждет Украину без денег МВФ
Сказочные домики для кошек: украинка рассказала, как превратила хобби в заработок
Сказочные домики для кошек: украинка рассказала, как превратила хобби в заработок
Переселенец рассказал, как открыл мебельную студию
Переселенец рассказал, как открыл мебельную студию
Видео
Все видео
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 729
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3051
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24517
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1350
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 540
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 14:10

Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт

5 Комментировать
Запуск &quot;Северного потока-2&quot; принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
Эксперт рассказал, как "Северный поток-2 навредит Украине. Фото: Worldener

Убытки Украины от запуска российского газопровода "Северный поток-2" оценивают миллиардами долларов.

Уже с 2020 года россияне смогут обойтись без украинского транзита и его объемы могут быть нулевыми. Об этом рассказал коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в эфире Радио НВ.

"Это минус 3 миллиарда долларов в год, это минус 3% ВВП Украины. Вместо того небольшого экономического роста. Мы отстаем даже от Европы по темпам экономического роста, то есть мы наращиваем наше отставание от Европы, но даже этого экономического роста не будет, если не будет транзита ", - сказал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп переговорил с Порошенко, другие встречи отменил

Витренко отметил, что "Северный поток-2" - это политический проект, с помощью, которого россияне хотят диктовать правила Украине.

"Это политический проект на самом высоком уровне, мало того, план россиян заключается в другом - они хотят его построить, чтобы потом сказать украинцам: смотрите, мы вообще можем через вас не совершать транзит. Поэтому если вы хотите получить какие-то средства, вот тогда давайте делайте , что мы скажем. Пока они сейчас не в такой ситуации, они хотят ее создать ", - рассказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что транзит газа в обход Польши, Беларуси и Украины может привести к применению Россией более агрессивной политики в отношении Украины. Моравецкий отмечает, что строительство российского газопровода "Северный поток 2" в Германию может привести к дестабилизации Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
5 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

5

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 23211
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 20677
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 17352
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 13188
Порошенко сделал новое кадровое назначение
Порошенко сделал новое кадровое назначение Просмотров: 12529
Больше всего комментируют
17
Як аннексировали Крым
14
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
8
Хабенский попал в базу "Миротворца"
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 16182
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua