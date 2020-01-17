Путин может пойти на уступки по Украине в переходный период – эксперт

15 января во время оглашения послания Федеральному собранию РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. ФОТО: www.depo.ua

Президент РФ Владимир Путин мог назначить себя пожизненным правителем государства, но вместо этого пытается создать противоречивую и шаткую конструкцию.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал российский публицист и журналист Леонид Радзиховский, комментируя обращение Путина к Федеральному собранию РФ, в котором предложил внести изменения в Конституцию. В частности о том, что на территории России Конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом. Одновременно с этим правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.

- Это, конечно, специально устроили одновременно – предлагают изменения в Конституцию и распустили правительство. Но фактически это совершенно разные вещи.

Отставка правительства – шаг естественный. Оно имело очень высокий антирейтинг. У Дмитрия Медведева вообще был самый высокий антирейтинг из всех известных политиков в стране.

О новом премьере Михаиле Мишустине все говорят, что он очень умный. И что образцовый чиновник – наладил работу налоговой службы. Причем не правительственные СМИ, а наоборот, те, кто обычно правительство ругает.

Что касается реформы Конституции – до сих пор непонятно, что это будет. Ясно, что Путин уходит с поста президента, и ни о каком 2024 речь не идет (президентские выборы в РФ. – Gazeta.ua).

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Почему именно сейчас?

– А почему Нурсултан Назарбаев не досидел до конца срока и ушел? Может быть, это как-то связано с выборами в Думу, которые запланированы на следующий год. Путин уходит и старается обкорнать власть президента. Назначение правительства теперь будет через Думу. Главное – у президента остается власть над силовыми органами – ФСБ, Росгвардия, МВД, армия. И внешняя политика.

А еще есть вещи неформальные, которые в Конституции не прописаны, но они являются главными. Например, власти администрации президента над телевидением.

Правительство теперь будет назначать Дума. А кто назначает Думу? Кто подбирает депутатов? До сих пор это делала администрация президента. Поэтому какая разница, кого назначает Дума, если же Думу назначает администрация президента.

Фактически сохраняется власть АП над крупными компаниями. Прежде всего государственными – "Газпром", "Роснефть", "Оборонэкспорт". Но это личное влияние Путина, его личные отношения. Об этом, конечно, в речи Путина ничего не сказано. Это неформальные отношения лоббизма.

Зачем Путину прописывать права Госсовета в Конституции?

– Сейчас это довольно бессмысленный совещательный орган при президенте. Остается предположить, что Госсовет будет подчиняться не президенту, а ее председателем потом станет Путин. На эту должность его назначит, наверное, Совет Федерации или та же Государственная дума. Иначе это не будет иметь никакого смысла. Если его назначает президент – Путин будет его прямым подчиненным. Вряд ли это входит в его планы. Что Путин хочет сделать с Госсоветом – пока никто понять не может.

Наиболее горячие публицисты в один голос кричат, что ничего не изменится, что бывший президент теперь будет называться председателем Госсовета. Вся власть пойдет туда, и Путин будет пожизненно. Но мне кажется, что это достаточно ошибочное утверждение. Если бы Путин хотел, чтобы его власть была пожизненной – ему не нужен был бы никакой Госсовет. Поскольку все равно он меняет Конституцию, надо было просто изменить в ней другой пункт – отменить ограничения по количеству сроков президента – избирался бы президентом сто лет подряд.

Почему же Путин на это не пошел?

– Есть несколько предположений. Первый ответ – просто потому, что он не любит ходить прямым путем. Никогда не любит говорить на черное "черное", на белое "белое". Потому что он – кэгэбэшников. Или это особенности характера.

Второй ответ: Путин понял, что у народа есть запрос на перемены. Поэтому идти в президенты ему было неудобно. Получается, что "я иду и возвращаюсь с черного хода".

Третий вариант – он действительно больше не хочет управлять. Хочет часть своей власти отдать, а часть сохранить и занять положение не того, кто всем командует, а какое-то другое. Ближайшая аналогия, о которой все говорят – Нурсултан Назарбаев. Он не всем руководит в Казахстане. Но, без сомнения, влияние имеет колоссальное. И принципиальные вопросы решаются, как минимум, по согласованию с ним. Но он занимает совсем другое положение, не такое как Путин. Он – создатель казахского государства. И его таким искренне считает народ.

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Зачем Путин предлагает узаконить, чтобы в РФ внутреннее право превалировало над международным?

– Это просто пиар-ход, который, как это понимает Путин, должен символизировать наш суверенитет. В России никакое международное право ничего не решает. Единственное, что это будет означать – граждане России не смогут или им будет сложнее получать компенсации по решениям европейских судов. Но это мелочь – 20 приговоров в год.

Это изменение может иметь внешнеполитические последствия? Возможно, санкции против РФ?

– Последствия совершенно очевидны. Путин будет искать прочного мира на Донбассе и значительного улучшения отношений с Европой. Речь не о санкциях. Они неприятны, но Россия давно к ним адаптировалась. Речь о том, что в переходный период для Путина важно, чтобы его легитимность, легитимность его изменений и новой конструкции власти признавалась в Европе.

Если Путин хочет реально пойти на почетную пенсию и стать очень важным почетным председателем фонда – для него отношения с европейскими лидерами являются жизненно важными. Престиж и признание в Европе будет его главным политическим капиталом. В противном случае для него, как для политического пенсионера или полупенсионера, это будет началом личной и политической катастрофы.

Как полноправный глава государства, он может заставить Европу уважать себя. Но как полупенсионер – он никого к этому принудить не может.

Кроме того, переходный период достаточно шаткий и хрупкий. Ему очень важно, чтобы не было нежелательного вмешательства со стороны Запада. Думаю, он будет гораздо более сговорчив в вопросах внешней политики, в том числе в вопросах, связанных с Украиной.

Как долго этот период продлится и когда начнется?

– По новому закону, до первого мая созданная Путиным из случайных людей комиссия должна внести поправки в Конституцию. Понятно, что им дают готовый текст. Дума, очевидно, в течение двух-трех недель утвердит эти поправки. Что будет дальше – непонятно. Один вариант – Путин досрочно уходит в отставку. Согласно закону, исполняющим обязанности президента становится премьер-министр и через три месяца, в сентябре 2020 года, – выборы нового президента.

Второй вариант – Путин никуда не уходит. А изменения в Конституцию вступают в силу не сразу, а, допустим, через год или два.

К чему готовиться Украине?

– На Донбассе все окончательно замрет. Насколько я понимаю, это уже, де-факто, давно произошло. Но время от времени кто-то стреляет. Это не мир и не война. Думаю, что Путин это прекратит. Ему это не нужно.

Будет замороженный конфликт как в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Никто ничего не признал, никто ни с кем мира не подписывал, и все живут своей отдельной жизнью. Вот это, думаю, для Путина идеальный вариант.

Мне кажется, что Зеленский и многие другие политики в Украине на этот вариант согласились бы. Интегрировать Донбасс очень сложное, дорогое и сомнительное удовольствие.

15 января во время оглашения послания Федеральному собранию РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. Речь идет о том, что на территории России конституция фактически должна иметь приоритет над международным правом.