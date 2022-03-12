Путин может напасть на одну из стран НАТО – Боррель

Испанский политик, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о серьезных опасениях, что глава государства, ведущий полномасштабную войну против Украины, продолжит агрессию. Фото: Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин может расширить военную деятельность и атаковать одну из стран НАТО. У ЕС есть серьезные опасения, что глава государства, ведущий полномасштабную войну против Украины, продолжит агрессию.

Об этом заявил испанский политик, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью CNN Turk.

"Никто не должен оправдывать Путина. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть агрессия против одной из стран НАТО или другой страны", - сказал он.

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Политик подчеркнул: есть серьезные опасения, что Путин может продолжить агрессию. Поэтому Европейский Союз должен сейчас ограничить возможности атаковать РФ в будущем, добавил Боррель.

"Мы должны изолировать Россию от международного сообщества. Должны поддерживать Украину", - подчеркнул он.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.