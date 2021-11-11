Птица пролетела без посадки рекордное расстояния - больше 13 тыс. км

Малый веретенник пролетел без посадки более 13 тыс. км / GEOFF WHITE

Птица, которую по аэродинамической форме сравнивают с реактивным истребителем, побила свой собственный мировой рекорд по беспосадочному перелету, пролетев 13049 км.

Малый веретенник с крошечным спутниковым трекером на солнечной энергии на лапке покинул Аляску 17 сентября и пролетел 239 часов в путешествии, прибыв в Австралию 27 сентября. Об этом пишет Daily Mail.

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Самец, известный как 4BBRW, летел на летнюю стоянку в Новой Зеландии, но ветер над Тихим океаном вынудил его сделать крюк. Птица покинула Австралию и перелетела через Тасмановое море.

Самцы малого веретенника весят до 400 г и перед длительными полетами наедаются моллюсками, червями и насекомыми, часто увеличиваясь в размерах вдвое. Они также могут уменьшить свои внутренние органы, чтобы облегчить нагрузку. Некоторые эксперты сравнивают их с реактивным истребителем из-за их длинных заостренных крыльев и гладкой формы.

Малые веретенники размножаются на Аляске, но проводят лето в Австралии и Новой Зеландии, совершая путешествие туда и обратно каждый год из приблизительно 22 лет жизни.

Перед полетом их жировые запасы обычно составляют более половины массы тела. Имеют длину тела – 37-41 см, и массу от 250 до 400 г.

В прошлом году этот же вид птиц побил предыдущий 13-летний рекорд, установленный самкой того же вида. Тогда птах пролетел без остановок более 12000 км с Аляски до Новой Зеландии.