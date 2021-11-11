Птица пролетела без посадки рекордное расстояния - больше 13 тыс. км

 
Ексклюзивы
1/5
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 351
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 207
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 261
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 369
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2862
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1206
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 2025
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4905
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 12897
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
9
8
5
3
12
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Лагерь мигрантов на границе с Польшей показали со спутника
Лагерь мигрантов на границе с Польшей показали со спутника
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
Видео
Все видео
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Пропагандист Лукашенко угрожает "разгромить Балто-Черноморский союз"
Пропагандист Лукашенко угрожает "разгромить Балто-Черноморский союз"
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 2907
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1827
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9387
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1080
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 63
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
четверг, 11 ноября 2021 19:35

Птица пролетела без посадки рекордное расстояния - больше 13 тыс. км

  Комментировать
Птица пролетела без посадки рекордное расстояния - больше 13 тыс. км
Малый веретенник пролетел без посадки более 13 тыс. км / GEOFF WHITE

Птица, которую по аэродинамической форме сравнивают с реактивным истребителем, побила свой собственный мировой рекорд по беспосадочному перелету, пролетев 13049 км.

Малый веретенник с крошечным спутниковым трекером на солнечной энергии на лапке покинул Аляску 17 сентября и пролетел 239 часов в путешествии, прибыв в Австралию 27 сентября. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоопарке изолировали попугаев, потому что они ругались на посетителей

Самец, известный как 4BBRW, летел на летнюю стоянку в Новой Зеландии, но ветер над Тихим океаном вынудил его сделать крюк. Птица покинула Австралию и перелетела через Тасмановое море.

Самцы малого веретенника весят до 400 г и перед длительными полетами наедаются моллюсками, червями и насекомыми, часто увеличиваясь в размерах вдвое. Они также могут уменьшить свои внутренние органы, чтобы облегчить нагрузку. Некоторые эксперты сравнивают их с реактивным истребителем из-за их длинных заостренных крыльев и гладкой формы.

Малые веретенники размножаются на Аляске, но проводят лето в Австралии и Новой Зеландии, совершая путешествие туда и обратно каждый год из приблизительно 22 лет жизни.

Перед полетом их жировые запасы обычно составляют более половины массы тела. Имеют длину тела – 37-41 см, и массу от 250 до 400 г.

В прошлом году этот же вид птиц побил предыдущий 13-летний рекорд, установленный самкой того же вида. Тогда птах пролетел без остановок более 12000 км с Аляски до Новой Зеландии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Птица пролетела без посадки рекордное расстояния - больше 13 тыс. км». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 21357
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 13419
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 13284
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 12897
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей Просмотров: 7938
Мир
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
 Просмотров: 540
Путин в разговоре с Меркель жаловался на беспилотники Украины
Путин в разговоре с Меркель жаловался на беспилотники Украины Просмотров: 405
В Литве украинцы попались на перевозке нелегалов
В Литве украинцы попались на перевозке нелегалов Просмотров: 126
"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания
"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания Просмотров: 225
Саакашвили прекратил голодовку
Саакашвили прекратил голодовку Просмотров: 369
Больше всего комментируют
26
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
11
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
4
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
Голосов: 1783
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть