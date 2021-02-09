Против Трампа начали расследование в Джорджии

Трамп требовал отменить результаты выборов. Фото: Reuters

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование в отношении 45-го президента США Дональда Трампа, который пытался отменить результаты выборов 2020 года.

Подробностями поделилось издание Reuters.

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"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы. Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - прокомментировал представитель Уолтер Джонс.

Начало расследованию положил звонок Трампа Раффенспергеру в начале января. Тогда экс-президент оказывал давление на секретаря, чтобы тот отменил результаты выборов на территории штата Джорджия.

"Я просто хочу найти 11780 голосов, потому что мы выиграли", - говорил Трамп.

Конгрессмены от Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс требуют от ФБР возбудить уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа за его требования отменить результаты выборов.