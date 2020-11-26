Против коронавируса выставляют чучела

Камбоджийка ставит чучело возле своего дома / Getty Images

В селах Камбоджи борются против коронавируса чучелами, которые должны отгонять злых духов и болезни.

Практика ставить чучела против демонов и болезней существует у камбоджийцев более столетия. Об этом пишет британская The Independent.

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Крестьянка Эк Чан, 64 года, считает, что до сих пор избегала заражения коронавирусом, не надевая маски и без соблюдения социальной дистанции, потому что чучело "Тинг Монг" отпугивало болезни. 2 таких охраняют ворота ее дома недалеко от столицы страны Пномпеня, давая женщине душевный покой.

"С тех пор, как сделала "Тинг Монгов", они помогли отпугнуть все вирусы, включая коронавирус, и остановить его распространение в моей семье. Я действительно верю в силу этих чучел и совершенно не боюсь заразиться", - говорит Эк Чан.

Камбоджа с населением 16 млн человек относится к странам с наименьшим распространением коронавируса. Здесь зафиксировано 307 случаев болезни и ни одной смерти. Незначительные вспышки фиксировали в марте, июле и августе.

Чучела легко сделать. Обычно они состоят из рисовой соломы, бамбука или деревянных палочек и одеты в старую одежду. Некоторым выдают мотоциклетные шлемы, а также вооружают палками и ножами.