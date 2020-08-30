Протесты в Беларуси: Задержан координатор стачкома БГУ

Супругов задержали вечером 28 августа в одном из сел Брестской области в собственном частном доме. Фото: TUT.BY

Полиция задержала координатора стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее мужа Михаила.

По словам сестры Михаила Волчека - Ольги - супруги задержали вечером 28 августа в одном из сел Брестской области в собственном частном доме, где они делали ремонт, пишет TUT.BY.

При этом полиция изъяла ноутбуки, телефоны, дрон и документы.

Насколько известно Ольге, супруги находится в местном РОВД. Но никто из правоохранителей по этому поводу с ней не общался. Отмечается, что адвокатов у задержанных пока еще нет, вопрос с защитой будет решаться в понедельник.

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19 августа у главного корпуса БГУ собрались около 300 студентов и преподавателей. В ходе акции стачком вуза провел сбор подписей под петицией с требованиями на имя ректора. Авторы петиции, в частности, потребовали выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко, а также проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей. В случае невыполнения требований представители университета обещали начать 1 сентября забастовку.