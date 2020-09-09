Протесты в Беларуси: ОМОН задержал более 50 участников

ОМОН в Беларуси задержал более 50 человек. Фото: Белта

В Минске сотрудники силовых структур Беларуси задержали более 50 человек, участвовавших в акции в поддержку члена координационного совета Беларуси Марии Колесниковой.

Шествие проходило вечером. Сначала в нем участвовали преимущественно женщины. Впоследствии начали сходиться больше людей. Позже к площади приехали автозаки и полицейские макроавтобусы. Начались грубые задержания демонстрантов - мужчин и женщин, сообщает правозащитный центр "Вясна" в телеграмме.

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В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В первые дни протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.