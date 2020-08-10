Протесты в Беларуси: нашли живым человека, которого считали погибшим

Евгений Заичкин оказался живым. Фото: Twitter/Пётр Верзилов

Белорусский протестующий Евгений Заичкин оказался живым.

Ранее считалось, что он погиб в результате столкновений с ОМОНом, сообщает "Радыё Свабода".

"Фотографии, вероятно, были сделаны в тот момент, когда меня из автозака переносили в скорую помощь. Мне стало плохо в автозаке, я потерял сознание. Я так понял, что скорая помощь не могла подъехать, поэтому меня положили на землю, а врачи уже добирались ко мне", - рассказал Заичкин.

Задержание произошло внезапно.

"Мы двигались в сторону Стеллы. Какой-то момент остановился белый автобус, откуда выскочили 5-6 человек может и больше, в черной одежде с надписью ОМОН. Они напали на нас и начали заталкивать в машину. Я когда увидел, что они бегут, то понял, что это за нами. Я встал на колени, протянул руки, чтобы показать, что у меня ничего нет. Но это не остановило", - рассказал Заичкин.

Протестующего избили дубинками.

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"Врачи сказали, что было сотрясение мозга, но переломов нет. Потерял много крови. Я был весь в крови в автозаке, мне дали вату, она засохла, прилипла к моей одежде", - говорит Заичкин.

Он всю ночь пролежал в больнице. Решил не фиксировать побои.

"Жаловаться просто бессмысленно. Болит голова, от ударов болит все тело, синяки", - говорит протестующий.

Акции протеста начались после объявления экзитполов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отбивают задержанных, происходят стычки.